لبنان

بري عن زيارة البابا الى العراق: رسالتا المسيحية والاسلام من "مشكاة" واحدة

Lebanon 24
04-03-2021 | 14:37
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أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان زيارة قداسة البابا فرنسيس للعراق هي تأكيد على المؤكد بأن رسالتي المسيحية والاسلام من "مشكاة" واحدة، ومصدرهما واحد، ونورهما واحد، من الاله الواحد، تدعوان الى سبيل الله والى خير الانسان وخلاص الاوطان بالحكمة والاعتدال والموعظة الحسنة".
 
كلام بري جاء عشية زيارة قداسة البابا فرنسيس الى العراق حيث قال: ان زيارة الحبر الاعظم قداسة البابا فرنسيس الى العراق الشقيق وما سوف تتضمنه الزيارة من لقاء تاريخي مع المرجعية الرشيدة ممثلة بسماحه آية الله العظمى السيد علي السيستاني بقدر ما تحمل من دلالات على أهميه ترسيخ الاخوة الانسانية في هذه المرحلة الراهنة  على قواعد المحبة والتسامح بين ابناء الرسالات السماوية، هي ايضا استكمال لما تم التاسيس عليه خلال لقاء سماحة شيخ الازهر الشريف الدكتور احمد الطيب". 

وختم بري: "هي تأكيد على المؤكد بأن رسالتي المسيحية والاسلام من "مشكاة" واحدة مصدرهما واحد.. ونورهما واحد... من الاله الواحد، تدعوان الى سبيل الله والى خير الانسان وخلاص الاوطان بالحكمة  والاعتدال والموعظة الحسنة". 

 وكان رئيس المجلس النيابي قد استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان الدكتور محمد جلال فيروزنيا حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، السفير الايراني غادر من دون الادلاء بتصريح. 
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