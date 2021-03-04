لبنان

القاضي البيطار يستأنف المحاكمة في قضية الطفلة إيللا طنوس

Lebanon 24
04-03-2021 | 15:26
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حدد رئيس محكمة الإستئناف في بيروت بالتكليف القاضي طارق البيطار جلسة في 24 آذار الجاري لمتابعة المحاكمة في قضية الطفلة إيللا طنوس التي بُترت أطرافها بسبب خطأ طبي، على أن تستأنف في الجلسة المحددة مناقشة المستندات 
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