لجنة الاقتصاد: لحكومة اختصاصيين غير حزبيين

عقدت "لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط" اجتماعا إلكترونيا قبل ظهر اليوم برئاسة النائب فريد البستاني، وحضور المقرر علي بزي، والنواب، علي درويش، ميشال ضاهر، شوقي الدكاش، الكسندر ماتوسيان ومحمد سليمان.وناقشت اللجنة الأوضاع الاقتصادية المتردية والارتفاع الجنوني في سعر الدولار الذي انعكس سلبا على حياة المواطنين. وتوقفت عند التحركات الشعبية الاحتجاجية على الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وانعكاساته، وأبدت تفهمها الكامل لهذه الاحتجاجات المحقة.وأصدر المجتمعون بيانا، اشاروا فيه الى أن "لجنة الاقتصاد النيابية التي عقدت عشرات الاجتماعات مع الوزراء واللجان الاقتصادية والعمالية والخبراء والأخصائيين، للمساهمة في إيجاد الحلول للأزمات الاقتصادية والمالية وآثارها الحياتية على اللبنانيين. تطلق اليوم صرخة مدوية وتتساءل مع كل اللبنانيين قائلة: ألا يستدعي انهيار العملة الوطنية وتدمير الاقتصاد وزعزعة النظام المصرفي وسرقة أموال المودعين وتفاقم الأزمة الاجتماعية والعجز في المديونية وغلاء الأسعار وجنون الدولار وكارثة انفجار مرفأ بيروت وعدم تطبيق القوانين في سلامة الغذاء وصولا إلى الدولار الطالبي وعدم استفادة المستحقين منه إلى إفقار اللبنانيين والاستنزاف الحاصل في قطاع الكهرباء حيث وصل الأمر الى حافة العتمة الشاملة، وأخيرا وليس آخرا جريمة العدو الإسرائيلي البيئية بحق السيادة الوطنية على طول الشواطىء من الجنوب إلى الشمال. ألا يستدعي كل ذلك الارتقاء في حس المسؤولية لتشكيل حكومة أختصاصيين غير حزبيين، تكون الممر الإلزامي للحلول واستعادة الثقة الداخلية والخارجية. وقد أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة من ضمن حالة الطوارىء الاجتماعية التي سبق وأعلنتها".