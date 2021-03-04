نجم تستقبل مجموعة من السفراء

إستقبلت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم في مكتبها بالوزارة على التوالي، سفراء الأرجنتين موريسيو أليس، سويسرا مونيكا شموتز كيرغوتسكد و بنغلادش رحمن جاهانغير، حيث تناول البحث التعاون الثنائي على الصعيد القضائي بين لبنان وكل من الأرجنتين وسويسرا وبنغلادش.كما التقت نجم المفوض العام لشؤون اللآجئين اياكي إيتو وبحثت معه في التعاون في ملف اللآجئين.واستقبلت نجم سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف الذي و تطرق البحث الى التطورات العامة في لبنان، ومشاريع التعاون الثنائي مع وزارة العدل.