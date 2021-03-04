لبنان

نجم تستقبل مجموعة من السفراء

Lebanon 24
04-03-2021 | 16:02
A-
A+
Doc-P-799631-637504720897111182.jpg
Doc-P-799631-637504720897111182.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبلت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم في مكتبها بالوزارة على التوالي، سفراء الأرجنتين موريسيو أليس، سويسرا مونيكا شموتز كيرغوتسكد و بنغلادش رحمن جاهانغير، حيث تناول البحث التعاون الثنائي على الصعيد القضائي بين لبنان وكل من الأرجنتين وسويسرا وبنغلادش.


كما التقت نجم المفوض العام لشؤون اللآجئين اياكي إيتو وبحثت معه في التعاون في ملف اللآجئين.


واستقبلت نجم سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف الذي و تطرق البحث الى التطورات العامة في لبنان، ومشاريع التعاون الثنائي مع وزارة العدل.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:21 | 2021-03-04
18:50 | 2021-03-04
18:47 | 2021-03-04
18:08 | 2021-03-04
17:32 | 2021-03-04
17:30 | 2021-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website