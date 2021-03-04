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لبنان
بعد الإشكال بين مناصري "الإشتراكي" و"التوحيد".. بيانات إدانة لعدم المس بالسلم الأهلي
Lebanon 24
04-03-2021
|
16:51
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صدر عن وكالة داخلية الشوف في الحزب التقدمي الإشتراكي، البيان التالي:
"تدين وكالة داخلية الشوف في الحزب التقدمي الإشتراكي بشدة الحادثة المؤلمة التي حصلت في بلدة كفرحيم الشوف، بما تشكله من إخلال بالأمن أدى إلى وقوع عدد من الجرحى، الذين نسأل لهم الشفاء العاجل.
وإذ تؤكد الرفض التام لأي مس بأمن المواطنين وبالسلم الأهلي الذي يبقى فوق أي إعتبار، تطالب وكالة داخلية الشوف الجيش والقوى الأمنية بضرورة إلقاء القبض على الفاعلين إلى أية جهة انتموا، وكشف ملابسات الحادثة كي يأخذ القانون مجراه، فالجميع تحت سقف القانون، ولا مظلة فوق رأس أحد".
وفي وقت سابق، صدر عن أمانة الاعلام في حزب التوحيد العربي البيان التالي:
أجرى رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب اتصالا برئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط جرى خلاله التأكيد على اطلاق يد الجيش اللبناني في معالجة حادثة كفرحيم التي سقط فيها عدد من الجرحى.
كما تم التأكيد على أن أمن الجبل وأهله خط أحمر وممنوع على اي أحد العبث به والغطاء مرفوع عن الجميع.
كما استنكر حزب "التوحيد العربي" في بيان صادر عن أمانة الاعلام، "الحادثة المؤسفة التي حصلت في بلدة كفرحيم الشوفية والتي أوقعت عددا من الجرحى، ويؤكد أنه لا يغطي أي فرد شارك في الحادث".
ودعا "الجيش والقوى الأمنية للتصرف بما تراه مناسبا حفاظا على أمن الجبل، كما نؤكد تنسيقنا مع كل القوى في الجبل وخاصة الحزب التقدمي الإشتراكي لعدم تكرار مثل هذه الأحداث، متمنين الشفاء العاجل للجرحى ومؤكدين أن أمن أهلنا في الجبل هو فوق كل إعتبار".
وكان قد حصل مساء أمس الأربعاء، اشكال تطور الى إطلاق نار بين مناصرين للحزب التقدمي الاشتراكي، وآخرين لحزب التوحيد العربي، في بلدة كفرحيم الشوفية.
وبحسب المعلومات ان الاشكال ادى الى سقوط عدد من الجرحى وافيد ان الاشكال حصل على خلفية تلاسن وخلاف على افضلية مرور بين سيارتين فيهما شبان من الحزبين، لا على خلفية حزبية.
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