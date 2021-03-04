أمن الدولة تراقب الاسعار في شكا والبترون

جالت دورية من المديرية العامة لامن الدولة - مكتب البترون، على عدد من السوبرماركت في شكا ومدينة البترون لمراقبة الأسعار والتأكد من عدم التلاعب بها وضبط المخالفات.



وتم توجيه إنذار لصاحب سوبر ماركت في شكا، وتحرير ضبط في حق أصحاب سوبرماركت في البترون بسبب وضع شروط على الزبائن عند شرائهم سلع ومواد مدعومة والزامهم بشراء سلع أخرى معها بالاضافة الى عدم عرض السلع المدعومة على الرفوف، وتعهد أصحاب المؤسستين الالتزام بقرارات وزارة الاقتصاد.