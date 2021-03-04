لبنان

في زمن التعلم عن بعد... مدرسة رسمية تتجه الى العالمية

Lebanon 24
04-03-2021 | 17:01
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تلقت اليوم  مدرسة "راشيل اده الرسمية " في بلدة سبعل (قضاء زغرتا)، "اللوحة التذكارية الخاصة لعلامة CELF".
 وذلك من قبل السفيرة الفرنسية في لبنان ان غريو، بحضورمدير عام وزارة التربية الاستاذ فادي يرق. وقد استلمت الجائزة المهندسة السيدة جوزيان اديب طربيه.
 وعلامة "CELF"، هي جائزة فرنسية  تكافئ  المؤسسات الفرنكوفونية  التي تعتمد الثنائية اللغوية.
ان هذه الجائزة تؤكد على جودة ونوعية الاساليب التربوية المعتمدة  في "مدرسة راشيل اده"، كما تجعلها في مصاف المدارس المعترف بها عالميا. 
يذكر، ان هناك مجموعة مدارس خاصة لبنانية سبق لها ان نالت هذه الجائزة، اما عن المدارس الرسمية تعد مدرسة "راشيل اده"، الاولى  التي تصل الى هذه المرتبة، وهذا ما يعتبر انجازا نوعيا للتعليم الرسمي اللبناني.
 
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