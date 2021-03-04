ذهب للإدعاء على مجهول سرق سيارته.. فأوقفوه!

أفاد مراسل "لبنان 24" بأنه بعد سلب المواطن "ن.ض" سيارته بقوة السلاح ليل امس الاربعاء من قبل مجهولين، في محلة الضم والفرز في طرابلس، توجه المواطن للادعاء ضد مجهول لدى الفصيلة المعنية، فتم توقيفه بعد أن تبين أن على المدعي دعوة نفقة سابقة.وبحسب المصادر، تم إخلاء سبيله بعد ظهر اليوم الخميس بعد أن عيّن محامياً.