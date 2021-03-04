لبنان

البلد مشلول.. هذه الطرقات مقطوعة (فيديو)

Lebanon 24
04-03-2021 | 17:20
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ما زال لبنان يعيش على وقع الغضب الشعبي بعد أن وصلت قيمة الليرة اللبنانية 10 آلاف في السوق الموازية مقابل الدولار. وفي هذا الصدد، بدأ المحتجون، عصر اليوم الخميس، بقطع عدد من الطرقات الرئيسية بهدف شلّ البلد، وذلك استنكاراً للوضع المعيشي المأزم والمتردي. 
 
وبحسب التحكم المروري، هذه هي الطرقات المقطوعة: 
 
الطرقات المقطوعة ضمن منطقة البقاع:
مستديرة الفرزل بالاتجاهين
قب الياس قرب شركة الكهرباء
مثلث ضهر الاحمر 
رياق- بعلبك مفرق طليا بالاتجاهين.
 
قطع السير على اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين

قطع السير على طريق ضهرالعين عابا
 
قطع السير على اوتوستراد الميناء طرابلس باتجاه بيروت
 
قطع طريق الغبيري باتجاه السفارة الكويتية
 
قطع السير عند جسر الرينغ بالإتجاهين
 
قطع اوتوستراد الجية عند مفرق برجا بالاتجاهين
 
قطع السير عند نزلة صهيون الاشرفية
 
كما أشار مراسل "لبنان 24" الى قطع الطريق في المدينة الرياضية.
 
 
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