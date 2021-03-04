دياب استقبل وفدا من ايدال

تقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب وفدا من المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان "أيدال" ضم رئيس مجلس الإدارة مازن سويد، نائبا رئيس المؤسسة سيمون سعيد وعلاء حمية وعضويها وليم شرو ومحمد المهتار.وعرض الوفد مشاريع المؤسسة وأوضاعها ونشاطها وامكانية تفعيل دورها في هذه المرحلة.