محتجون يقطعون أوتوستراد جل الديب احتجاجاً على تردي الأوضاع (صور)

قطع حشد من المحتجين أوتوستراد جل الديب بمستوعبات النفايات، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار.

وفي غضون ذلك، تشهد المنطقة انتشاراً للقوى الأمنية.