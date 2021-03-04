لبنان

محتجون يقطعون أوتوستراد جل الديب احتجاجاً على تردي الأوضاع (صور)

Lebanon 24
04-03-2021 | 18:08
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قطع حشد من المحتجين أوتوستراد جل الديب بمستوعبات النفايات، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار.
 
وفي غضون ذلك، تشهد المنطقة انتشاراً للقوى الأمنية. 
 
 
 
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