التحركات مستمرة.. إليكم خارطة الطرقات المقطوعة

تشهدُ العديد من المناطق اللبنانية تحركات شعبية بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار.
وفي ما يلي، إليكم الطرقات المقطوعة
في المناطق:
طريق شكا باتجاه كفرحزير
أوتوستراد جل الديب
أوتوسترا عدلون باتجاه صيدا
طريق المدينة الرياضية
الأوتوستراد الشرقي - صيدا
ساحة رياض الصلح - بيروت
تقاطع الشيفروليه - فرن الشباك
طريق مزرعة يشوع
دوار كفررمان بالاطارات المشتعلة
اوتوستراد السعديات بالاتجاهين
طريق الكحالة بالاتجاهين وتحويل السير الى الطرقات الفرعية
الطريق العام المؤدي إلى صور وغيرها من المناطق الجنوبية عند مفترق بلدة العباسية
مستديرة ابلح - البقاع بالاتجاهين
مسلكي الاوتوستراد أمام سراي طرابلس لجهة ساحة النور
تمثال حسن كامل الصباح النبطية بالاتجاهين
الطريق في الصيفي قرب بيت الكتائب
دوار الأميركان في صيدا بالاطارات المشنعلة
طريق حوش الحريمة
كفريا
أوتوستراد كفرعبيدا بالاتجاهين
اوتوستراد جبيل بالاتجاهين
أوتوستراد الجية بالاتجاهين
طريق عام بحمدون عند مفرق شانييه بالاتجاهين
الطرقات التي أعيد فتحها:
أوتوستراد الناعمة
مثلث ضهر الأحمر
طريق رياق - بعلبك
أوتوستراد الميناء طرابلس باتجاه بيروت
طريق قب الياس قرب شركة الكهرباء
طريق المطار مقابل الالدورادو وامام مجلس الاسلامي الشيعي الاعلى
طريق شكا باتجاه كفرحزير
جسر الرينغ بالاتجاهين
مستديرة عبد الحميد كرامي طرابلس
اوتوستراد الضبية المسلك الشرقي تحت جسر الفهود