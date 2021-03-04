التحركات مستمرة.. إليكم خارطة الطرقات المقطوعة

تشهدُ العديد من المناطق اللبنانية تحركات شعبية بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار.وفي ما يلي، إليكمفي المناطق:طريق شكا باتجاه كفرحزيرأوتوستراد جل الديبأوتوسترا عدلون باتجاه صيداطريق المدينة الرياضيةالأوتوستراد الشرقي - صيداساحة رياض الصلح - بيروتتقاطع الشيفروليه - فرن الشباكطريق مزرعة يشوعدوار كفررمان بالاطارات المشتعلةاوتوستراد السعديات بالاتجاهينطريق الكحالة بالاتجاهين وتحويل السير الى الطرقات الفرعيةالطريق العام المؤدي إلى صور وغيرها من المناطق الجنوبية عند مفترق بلدة العباسيةمستديرة ابلح - البقاع بالاتجاهينمسلكي الاوتوستراد أمام سراي طرابلس لجهة ساحة النور