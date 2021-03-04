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لبنان
عدد وفيات "كورونا" في لبنان يرتفع بقوة.. ماذا عن الاصابات؟
Lebanon 24
04-03-2021
|
18:46
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الخميس، عن تسجيل 3369 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 386851 حالة.
ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 3346 ضمن المقيمين و 24 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 300923، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 4919، إذ تمّ تسجيل 53 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".
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