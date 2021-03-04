إليكم نتائج فحوص الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان أنه تمّ استكمال فحوص الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت يوم 1 آذار، وأظهرت النتائج وجود تسع وعشرين (29) حالة إيجابية.

وجاءت النتائج كالاتي:



رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)



رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)



رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)



رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان)



رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)



رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالتان إيجابيتان)



رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (ثلاث حالات إيجابية)



رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (ثلاث حالات إيجابية)



رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)



رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)



رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)



رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)



رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)



رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)



رحلة برلين: شركة SR رقم 110 (ثلاث حالات إيجابية)



رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)



رحلة ميلانو: شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)



رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)



رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)



رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)



رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)



رحلة الرياض: شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)



رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)



رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)



رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (حالة إيجابية واحدة)



رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)



رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)



رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (ثلاث حالات إيجابية) رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان)رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالتان إيجابيتان)رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)رحلة برلين: شركة SR رقم 110 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)رحلة ميلانو: شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)رحلة الرياض: شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (ثلاث حالات إيجابية)