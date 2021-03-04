إصابات كورونا والمناطق...ما الجديد؟

نشرت وزارة الصحة العامة جدول توزع إصابات كورونا الجديدة على القرى والمناطق اللبنانية.



يُذكر أن الوزارة أعلنت تسجيل 3369 إصابة جديدة بكورونا و53 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية.