لبنان

إصابات كورونا والمناطق...ما الجديد؟

Lebanon 24
04-03-2021 | 20:20
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نشرت وزارة الصحة العامة جدول توزع إصابات كورونا الجديدة على القرى والمناطق اللبنانية.

يُذكر أن الوزارة أعلنت تسجيل 3369 إصابة جديدة بكورونا و53 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية.
 
 
 
 
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