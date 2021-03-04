إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان...هذه هي التفاصيل

تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيس البنك المركزي رياض سلامة الذي خدم لفترة طويلة مع تسارع تحقيق أوسع في الاختلاس المزعوم للأموال العامة في البلاد، وفق وكالة "بلومبرغ".وناقش المسؤولون داخل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع نظرائهم الأوروبيين تستهدف سلامة، الذي قاد السلطة النقدية للبنان لمدة 28 عامًا، حسبما أفادت مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها.وقالت المصادر لـ"بلومبرغ" إن المناقشة ركزت حتى الآن على إمكانية تجميد أصول سلامة في الخارج وسن إجراءات من شأنها أن تحد من قدرته على القيام بأعمال تجارية في الخارج. وقالت إن المداولات جارية وقد لا يكون القرار النهائي بشأن اتخاذ إجراء وشيكة.ولفتت المصادر إلى أن السلطات الأميركية نظرت في معاقبة سلامة من قبل، لكن الرئيس آنذاك دونالد ترامب لم يكن مهتمًا باتخاذ إجراء، حيث "ركزت إدارته الكثير من سياستها في الشرق الأوسط على مواجهة نفوذ إيران ووكلائها مثل حزب الله اللبناني، في حين شدد الرئيس جو بايدن في البداية على المساءلة عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان".وفي حالة فرض أي عقوبات، ستكون هذه حالة نادرة تتخذ فيها حكومة أجنبية إجراءات ضد رئيس البنك المركزي الحالي بسبب الفساد المزعوم. كما أنه سيزيد من تعقيد جهود لبنان لكسب الدعم المالي الدولي.وكان سلامة، 70 عامًا، احتُفل به باعتباره الممول الذي عمل على استقرار العملة اللبنانية رغم كل الصعاب ، بل وكان يُنظر إليه في وقت ما على أنه مرشح رئاسي. في عام 2019 ، حصل على درجة A من مجلة Global Finance التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في تصنيفاتها السنوية.