الراعي: زيارة البابا فرنسيس إلى العراق تاريخية وعظيمة

أكّد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنّ "زيارة البابا فرنسيس إلى العراق هي تاريخية وعظيمة وهي تدل على محبة قداسته للعراق والشعب العراقي"، وأضاف: "إن هذه الزيارة تدل على أن البابا حمل في قلبه الجرح الذي تألّم العراق ومازال يتألّم منه، فكان التصميم منذ سنوات على زيارة هذه الأرض المباركة والتاريخية والتي تُعتبر مهداً للحضارات".

كلامُ الراعي جاء خلال مقابلة مع شبكة "الإعلام العراقي" في الصرح البطريركي في بكركي، إذ أكّد أنّ "العراق أغنى دولة في تراثها الديني والروحي والثقافي"، وقال: "البابا فرنسيس يزورها مثنياً على هذه الهويّة، وهدفه تضميد جراح شعبها، والتأكيد على الاخوّة الانسانيّة. وكما وقّع تلك الوثيقة، مع الشيخ الازهر في ابو ظبي، يوقّعها اليوم مع المرجعيّة الشيعيّة، آية الله السيّد علي السيستاني في النجف الأشرف في العراق، ورسائل السلام التي يوجهها قداسة البابا لا تقتصر على العراق فحسب، بل على العالم اجمع".

وأضاف: "اليوم هناك نوع من التيّارات السياسيّة في الغرب تتكلّم عن صِدام الحضارات والديانات، إنّما قداسة البابا يريد أن يقول إن هذا غير صحيح".

ودعا الراعي الى عدم استغلال الدين وتسييسه، مشدداً على أن "الدين هو قيم انسانية وروحية وأخلاقية يجب الحفاظ عليها".

وفي الختام، هنّأ الراعي الشعب العراقي بزيارة بابا الفاتيكان، متوّجهاً لهم بشكل عام وللمسيحيين بشكل خاص قائلاً: "عودوا الى ارضكم، الإنسان، يتيم بدون وطنه. لا تخافوا، تشجّعوا وافرحوا".