لبنان

أمرٌ غريبٌ في عكار العتيقة...والقوى الأمنية تتدخل!

Lebanon 24
04-03-2021 | 22:53
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صدر عن بلدية عكار العتيقة البيان التالي:

"ليل ٣ اذار ٢٠٢١ وعند الساعة الثالثة فجرا وصلت سيارتين من خارج البلدة إلى منطقة الصايح عندها اوقفها بعض الشبان الغيورين والساهرين على منطقتهم واتصلوا بدورية الشرطة والتي حضرت على الفور واستمعت إليهم عن أسباب التواجد في هذا الوقت بالذات". 

وأشارت البلدية إلى أنه تبين عند الحديث مع الجميع "تضارب بالأقوال"، كما لفتت إلى فرار أحد الشباب إلى جهة مجهولة ليلاً، ف"تم الاتصال بالقوى الامنية واستلمت المجموعة مع سياراتهم وما بحوزتهم ويتم التحقيق معهم لمعرفة التفاصيل والقوى الامنية هي المخولة نشر نتائج التحقيق".
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