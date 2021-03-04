الجيش: الفقيد بجاني لم يكن ضمن عديدنا ولم نكلّفه يوماً بمهمات تصوير

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



أوردت محطة تلفزيونية خلال إحدى المقابلات أنّ الفقيد جو بجاني عمل لصالح المؤسّسة العسكرية عدة أعوام. يهمّ قيادة الجيش أن تؤكّد أنّ هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق وأن المؤسسة العسكرية لم تكلّف بجاني يوماً بمهمات تصوير، كما أنه لم يكن يوماً ضمن عديدها أو موظفيها ولم تتسلم منه أي صور، فاقتضى التصويب.