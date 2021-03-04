لبنان

نقابة الممرضين تشجب الاعتداء على العاملين في مستشفى الرسول الأعظم

Lebanon 24
04-03-2021 | 23:43
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شجبت "نقابة الممرضات والممرضين في لبنان" في بيان، "الاعتداء على العاملين في مستشفى الرسول الاعظم".

وجاء في البيان: "فيما يستحق الجسم التمريضي والجسم الطبي كل تقدير واحترام... نرى بعض المتهورين يبادرون الابطال في الصفوف الامامية بالضرب والاعتداء بدلا من التحية. ومن جديد يتعرض الممرضات والممرضين والاطباء والمسعفين لأبشع الممارسات ومسرحها هذه المرة مستشفى الرسول الاعظم الذي يقدم كل الخدمات الصحية بمهنية وأمانة".

وناشدت النقابة "المسؤولين، السياسيين والأمنيين والأجهزة القضائية بالضرب بيد من حديد، لوقف هذا المسلسل المتنقل في المؤسسات الصحية، عن طريق تأمين الحماية اللازمة، والتحرك لتوقيف المعتدين ومحاسبتهم ليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسولهم نفسهم الإعتداء على من يقدمون حياتهم وتضحياتهم في سبيل الناس والمجتمع".
المصدر: الوكالة الوطنية
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