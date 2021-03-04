ميشال ضاهر: سنستورد اللقاحات الصينية ونوزعها مجانًا لوقف خسارة أحبائنا وليس للتجارة

أشار النائب ميشال ضاهر، إلى أنه يتواصل "منذ اليوم الأول، مع شركة (جي 42)، المتواجدة في الإمارات، وهي وكيلة (سينوفارم) الصينية في الشرق الأوسط. ونتيجة علاقات شخصية تمكنت من تأمين 10 آلاف لقاح، لكن الشركة طلبت منذ شهر موافقة للاستعمال الطارئ من لجنة التسجيل في وزارة الصحة ما لم يحصل في حينها، الى أن أبلغنا اليوم وزير الصحة حمد حسن أنه سلم الموافقة إلى السفير الصيني، وآمل في أن تكون الموافقة وصلت للشركة اليوم".ولفت ضاهر، خلال حديث تلفزيوني إلى أن "حسن أبلغني أن يوم غد هناك اجتماع في الوزارة مع الجهاة الراغبة باستيراد اللقاح، وأن الوزير وقع مليون جرعة مع أسترازانيكا، وأنا قلت أننا سنشارك في الاجتماع وسأحجز كمية من اللقاحات، وبدلا من أن آخذ 10 آلاف لقاح من الصين، يمكنني أن آخذ 50 ألف لقاح من أسترازانيكا وبالمبلغ بنفسه".كما وأكد أنه يريد استيراد اللقاحات وتوزيعها مجانا عبر "مؤسسة ميشال ضاهر الاجتماعية"، لخدمة "أهلنا وناسنا ووقف خسارة أحبائنا وليس للتجارة، ويجب أن نتأهب كلنا لمواجهة هذا الوباء الذي يدمر مؤسساتنا وأهلنا"، موضحا أن "الأولوية باللقاحات سيكون للقطاع التربوي بهدف لفتح المدارس، وللقطاع التجاري والصناعي في منطقة زحله".