لبنان

إصرار الحريري على المبادرة الفرنسية

Lebanon 24
05-03-2021 | 00:04
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نقل عن الرئيس المكلف إصراره على أن تكون الحكومة الجديدة مماثلة شكلاً ومضموناً للمبادرة الفرنسية، لتلقى آذاناً صاغية لدى المانحين، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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