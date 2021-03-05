عراجي: القطاع الصحي ذاهب إلى الفوضى إذا استمرّ انهيار الليرة

غرّد رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي على حسابه عبر "تويتر"، كاتِباً: "تسعير أسعار المستشفيات على دولار 3900 ليرة، الضمان الصحي ووزارة الصحة والتعاونية وطبابة الأسلاك العسكرية سيدفعون ضعفين ونصف زيادة، كل هذا يعني المؤسسات الضامنه ستنهار أو المريض المنهك سيدفع الفرق".وأضاف: "القطاع الصحي رايح على الفوضى، إذا إستمر الإنهيار المخيف لليرة اللبنانية".