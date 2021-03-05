عراجي: القطاع الصحي رايح إلى الفوضى في هذه الحال

غرّد رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي على حسابه عبر "تويتر"، كاتِباً: " تسعير أسعار المستشفيات على دولار 3900 ليرة، الضمان الصحي ووزارة الصحةوالتعاونية وطبابة الأسلاك العسكرية سيدفعون ضعفين ونصف زيادة، كل هذا يعني المؤسسات الضامنه ستنهار أو المريض المنهك سيدفع الفرق".وأضاف، "القطاع الصحي رايح على الفوضى، إذا إستمر الإنهيار المخيف لليرة اللبنانية".