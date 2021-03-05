لبنان

عراجي: القطاع الصحي رايح إلى الفوضى في هذه الحال

Lebanon 24
05-03-2021 | 00:07
A-
A+
Doc-P-799765-637504998293490611.jpeg
Doc-P-799765-637504998293490611.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي على حسابه عبر "تويتر"، كاتِباً: " تسعير أسعار المستشفيات على دولار 3900 ليرة، الضمان الصحي ووزارة الصحةوالتعاونية وطبابة الأسلاك العسكرية سيدفعون ضعفين ونصف زيادة، كل هذا يعني المؤسسات الضامنه ستنهار أو المريض المنهك سيدفع الفرق".

وأضاف، "القطاع الصحي رايح على الفوضى، إذا إستمر الإنهيار المخيف لليرة اللبنانية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:58 | 2021-03-05
00:45 | 2021-03-05
00:37 | 2021-03-05
00:22 | 2021-03-05
00:15 | 2021-03-05
00:11 | 2021-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website