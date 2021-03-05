لبنان

الدولار محصور بسقفه

Lebanon 24
05-03-2021 | 00:11
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تجري تطمينات ان سعر صرف الدولار محصور قبل حلول رمضان بالسقف الذي وصله، ولن يتجاوزه بعيداً، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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الدولار

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