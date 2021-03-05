لجان موازية لتجاوز الأزمات الحياتية

شكّل حزب بارز لجاناً موازية للمؤسسات الرسمية لتقديم ما يلزم من مساعدات لتجاوز الأزمات الحياتية والمعيشية لدى المواطنين في مناطق معينة ، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".