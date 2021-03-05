عون قلق من تصاعد الاحتجاجات

كشفت المعلومات المتوافرة لـ"السياسة" الكويتية أن "فريق العهد ينظر بكثير من الريبة والقلق إلى الاحتجاجات التي تعم المناطق اللبنانية، باعتبارها تحريضية ومبيتة من جانب الحلف الرباعي المكون من رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".وأشارت المعلومات، إلى أن "الرئيس ميشال عون يعتبر تحريك الشارع، ورغم اقتناعه بخطورة الأوضاع، أنه موجه ضده لإرغامه على القبول بحكومة الـ18 وزيراً التي قدّمها له الحريري، والتي تحظى بدعم الرئيس بري وجنبلاط، من أجل الضغط عليه لكي يوافق على هذه التشكيلة، ويوقف المطالبة بتوسيع الحكومة، وتالياً الحصول على الثلث المعطل".