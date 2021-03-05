عون مستاء.. بانتظار خطوة ما

قالت أوساط مطلعة لـ"اللواء" أن "رئيس الجمهورية يحتفظ بكل ما هو متاح له دستوريا ليضع حداً للاطالة غير الواضحة وغير المقبولة في تأليف الحكومة"، مشيرة إلى أن "قدرة الانتظار لدى اللبنانيين باتت معدومة في ظل وضع متردّ ورئيس الجمهورية الساهر على تطبيق الدستور ووحدة لبنان واستمرار الحياة العامة وحقوق المواطنين قد يتخذ في أي ساعة من الساعات خطوة معينة بما هو متاح في الدستور".