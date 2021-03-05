لبنان في بازار المساومات بين الولايات المتحدة وإيران

قالت مصادر مقرّبة من الرئيس سعد الحريري أنه "كان يتجنّب الخوض في أي سجال مع "حزب الله" رغم إدراكه بأن الأخير لا يرغب في تسوية الأزمة الحكومية في الوقت الحاضر لأسباب تتعلق بداعمته إيران، لكن المغالطات التي نشرتها صحيفة الأخبار، والتي سبقتها مزاعم لنائب الأمين العام للحزب بشأن ارتباط موقف الحريري بإرضاء السعودية، دفعت الأخير إلى الرد".وأشارت المصادر عبر صحيفة "العرب" إلى أن "إيران تحاول اليوم توظيف جميع أوراقها في المنطقة في سياق تحسين موقفها التفاوضي مع الولايات المتحدة وباقي القوى الدولية بشأن الملف النووي، من بين هذه الأوراق لبنان والتشكيل الحكومي، ويحاول "حزب الله" التغطية على الأمر بتحميل الحريري مسؤولية التعطيل".