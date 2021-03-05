لبنان

الحكومة والانتخابات الايرانية

Lebanon 24
05-03-2021 | 04:16
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إعتبر مصدر متابع لملف تشكيل الحكومة أنه بعد انتظار الانتخابات الاميركية "دخل الملف اليوم في مرحلة انتظار الانتخابات الإيرانية".
المصدر: نداء الوطن
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