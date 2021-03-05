لبنان

أرباح وزارة المالية

Lebanon 24
05-03-2021 | 04:18
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لفت مصدر مالي إلى أنّ ارتفاع سعر صرف الدولار بات يحقق ايرادات إضافية لوزارة المالية بعد ان كرّست سعر صرف "السوق السوداء" في بعض التكليفات الضرائبية.
المصدر: نداء الوطن
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