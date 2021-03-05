اجتماع حزبي والتظاهرات

عُلم أنّ اجتماعاً حزبياً شهد نقاشاً حول ضرورة الإيعاز للمناصرين بالمشاركة في بعض التظاهرات الشعبية ومحاولة تجييش الشعارات في مواجهة الخصوم السياسيين.

