لبنان

اجتماع حزبي والتظاهرات

Lebanon 24
05-03-2021 | 05:21
A-
A+
Doc-P-799783-637505187044237595.png
Doc-P-799783-637505187044237595.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُلم أنّ اجتماعاً حزبياً شهد نقاشاً حول ضرورة الإيعاز للمناصرين بالمشاركة في بعض التظاهرات الشعبية ومحاولة تجييش الشعارات في مواجهة الخصوم السياسيين.
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
تحذير من التظاهرات الشعبية الحاشدة
lebanon 24
05/03/2021 07:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: الثورة حالة اعتراضية على الحالة التي وصل اليها الشعب ونحن دولة ديمقراطية ومن حق الشعب التعبير، وحصلت قبل الثورة العديد من التظاهرات ولكن لم يكن احد يستمع إلى صوت الشعب
lebanon 24
05/03/2021 07:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب الجسر باسم كتلة "المستقبل" من بكركي: الرئيس المكلّف مصمّم على تأليف حكومة مهمة من الاختصاصيين غير الحزبيين والمشهود لهم بالكفاءة
lebanon 24
05/03/2021 07:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نحن ننتمي إلى الحزب الجمهوري وسنحارب الاشتراكيين والشيوعيين
lebanon 24
05/03/2021 07:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب

تظاهرات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:02 | 2021-03-05
05:55 | 2021-03-05
07:00 | 2021-03-05
06:56 | 2021-03-05
06:56 | 2021-03-05
06:53 | 2021-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website