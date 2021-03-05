13
o
بيروت
14
o
طرابلس
10
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
5
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
معلومة خطيرة لمستخدمي منصة Impact.. إقرأوا هذا الخبر!
Lebanon 24
05-03-2021
|
06:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب إيلي الفرزلي في "الأخبار" تحت عنوان "داتا اللبنانيين على "سيرفيرات" مشبوهة": "أطلق التفتيش المركزي «منصة البلديات والوزارات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة» (IMPACT) في نيسان 2020. كانت الغاية تعزيز التعاون بين هذه الجهات لمواجهة أزمة كورونا. لكن، كما يذكر التقرير الصادر عن التفتيش، في ١٩ شباط، فإن هذه المنصة «لم تتأخر قبل أن تشمل مواضيع تمسّ بالحوكمة والإنماء بشكل عام، حتى باتت تشكّل اليوم المنصة الحكومية الإلكترونية الأولى في لبنان».
عملياً، لم يُسجل خلال العام المنصرم أي حالة اختراق أمني. ورئيس التفتيش المركزي جورج عطية يؤكد أن الاختبارات الأمنية تجرى بشكل دوري للتأكد من فعالية المنصة وضمان حماية البيانات. لكن مع ذلك، فإن المديرية العامة للأمن العام كان لها رأي آخر. هي استشعرت خطراً على البيانات التي تُستضاف (Hosting) على خوادم خارج لبنان. وفي رسالة وجهتها إلى الرئيس حسان دياب، في 15/2/2021، توضح أنه بعد متابعة نشاطات هذه المنصة تبيّن أنها تقوم بإنشاء صفحات إلكترونية للعديد من الإدارات العامة. وبعد المتابعة التقنية لموقعَي covid.pcm.gov.lb (الخاص بأذونات التنقل وقت الإغلاق) وcovax.moph.gov.lb (تسجيل طلبات اللقاحات) تبيّن أن هذين الموقعين تمت استضافتهما على خادم في ألمانيا، وبالتالي فإن البيانات كافة التي تتم تعبئتها عبر هذه الصفحات، يتم تخزينها على الخادم المذكور. وكذلك تبيّن أن كل بيانات هذه المنصة، تتم استضافتها على خوادم افتراضية في ألمانيا.
إضافة إلى ذلك، تشير المديرية، في رسالتها، إلى أنه تبيّن أن من يقوم بتمويل هذه النشاطات هي منظمات غير حكومية وسفارة بريطانيا، وبالتالي فإن مجانية هذه المشاريع تشجع العديد من الإدارات على الدخول إليها.
ونظراً إلى خطورة موضوع «استضافة بيانات اللبنانيين على خادم أجنبي بشكل مشبوه»، اقترحت المديرية إنشاء لجنة برئاسة وزير الاتصالات وعضوية رؤساء الفروع الفنية في كل من: الأمن العام، مديرية المخابرات، شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى من ترونه مناسباً لدراسة هذا الموضوع من النواحي التقنية والأمنية. لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.
تابع
الأكثر قراءة
عون يصدر "البلاغ رقم واحد"
Lebanon 24
عون يصدر "البلاغ رقم واحد"
08:00 | 2021-03-04
04/03/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "يحلّق" من جديد في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم!
Lebanon 24
الدولار "يحلّق" من جديد في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم!
21:22 | 2021-03-04
04/03/2021 09:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستدفع المصارف 500 دولار كاش؟
Lebanon 24
هل ستدفع المصارف 500 دولار كاش؟
10:30 | 2021-03-04
04/03/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. أسرة تطالب كاظم الساهر بسداد دَين يعود إلى أكثر من 40 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة.. أسرة تطالب كاظم الساهر بسداد دَين يعود إلى أكثر من 40 عاماً! (فيديو)
10:00 | 2021-03-04
04/03/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار الشقق سترتفع 10 أضعاف.. نصيحة هامة الى اللبنانيين!
Lebanon 24
أسعار الشقق سترتفع 10 أضعاف.. نصيحة هامة الى اللبنانيين!
16:00 | 2021-03-04
04/03/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:02 | 2021-03-05
توقعات بمزيد من الضغوط لتشكيل حكومة تكنوسياسية
05:55 | 2021-03-05
جولة الصباح الاخبارية: نار الشارع تصل الى التأليف... سجالات ترفع السقف وتبعد الحل
07:00 | 2021-03-05
اطلالة لافتة لسفيرة فرنسا: دعمنا لا يحلّ مكان الإصلاحات الضرورية للتغيير
06:56 | 2021-03-05
رسالة "عكس التيار" الى بعبدا وبيت الوسط
06:56 | 2021-03-05
بري متخوف من فلتان الشارع
06:53 | 2021-03-05
تقرير رسمي: كارثة التلوث النفطي الاسرائيلي للشاطئ اللبناني اكبر من المتوقع
فيديو
شركة "Meizu" تكشف عن هاتفها الجديد المنافس في عالم الـ 5G (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Meizu" تكشف عن هاتفها الجديد المنافس في عالم الـ 5G (فيديو)
21:00 | 2021-03-04
05/03/2021 07:51:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يسقط في فخّ التعادل أمام "أودينيزي"! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يسقط في فخّ التعادل أمام "أودينيزي"! (فيديو)
21:00 | 2021-03-04
05/03/2021 07:51:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن تلفاز عملاق بأجزاء قابلة للطيّ! (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن تلفاز عملاق بأجزاء قابلة للطيّ! (فيديو)
18:00 | 2021-03-04
05/03/2021 07:51:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact