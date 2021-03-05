شهيب: أنصح المجذوب بالتروّي

في موازاة التحذيرات المتتالية من ارتفاع عداد الاصابات بـ"كورونا" بعد فتح البلد، في ضوء الارقام التي يسجلها اخيراً، ومع الحديث عن قرب فتح مؤسسات تربوية، تتوالى التحذيرات من التراخي وإعادة فتح المدارس، لا سيما في ضوء تأخّر عملية التلقيح وعدم شمولها القطاع التربوي بعد، في وقت تحضر التطورات التربوية على طاولة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب، في مؤتمر صحافي يعقده عند العاشرة من قبل الظهر اليوم في الوزارة.

وعشية المؤتمر، نصح وزير التربية السابق النائب اكرم شهيب نظيره الحالي بالتروي في اتخاذ قرار العودة الى التعليم المدمج، وذلك نتيجة المعطى التربوي والمعطى الصحّي الخطير، والواقع المزري في قطاع المستشفيات، وما صرخة نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون في الامس الا خير دليل.

وقال شهيب لـ"نداء الوطن": ان القطاع التربوي لم يعطَ حقّه بادراجه في المرحلة المتقدّمة من عملية التلقيح بل يأتي في المرحلة الثالثة، خصوصاً وأنّ مسار الفيروس لا سيما المتحوّر يصيب اعماراً متدنّية، ومعظمهم في اعمار الطلاب، وبالتالي فان التعليم المدمج يشكّل خطراً كبيراً على سلامة الطلاب وعلى سلامة الاساتذة وعلى سلامة عائلاتهم، فالافضل ان يبقى التعليم عن بُعد "اونلاين" بالرغم من صعوباته في التعليم الرسمي، لكن حفظ سلامة الطلاب واجب وضرورة لكي نحفظ سلامة العائلات، وفي الوقت نفسه سلامة الهيئات التربوية التي ضحّت كثيراً ولا تزال واصبح وضعها المعيشي في الحضيض نتيجة تدني سعر الليرة، وخصوصاً المعلمين المتعاقدين الذين فقدوا جزءاً اساسياً من مرتّباتهم.