لبنان

تراجعت أعمالها بأكثر من 80%.. المصابغ تنازع: الغسيل "واقف" والأسعار تكوي

Lebanon 24
05-03-2021 | 06:36
A-
A+
Doc-P-799800-637505231668750145.jpg
Doc-P-799800-637505231668750145.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتب رضا صوايا في "الأخبار": قضى فيروس «كورونا»، منذ ظهوره قبل نحو عام، على عمل المصابغ بشكل شبه كامل. التعبئة العامة والتباعد الاجتماعي ألغيا معظم المناسبات والتجمعات، ما حدّ بشكل كبير من استعمال بعض أنواع الألبسة. وزاد الانهيار الاقتصادي من نزيف القطاع فتوالى، تدريجياً، إغلاق المصابغ في مختلف المناطق. أما من لا تزال منها تعمل، فتتكبّد خسائر فادحة، وقد لا يطول صمودها قبل أن تعلن الاستسلام.

 

مناسبات وأنشطة كثيرة فرض «كورونا» إلغاءها، كالأعراس والجنازات واجتماعات العمل والمسابقات الرياضية والأعياد والمهرجانات وغيرها. «كثيرون اليوم يندر خروجهم ويقضون أيامهم بثياب النوم أو بملابس رياضية. لم يعد هناك داعٍ لارتداء البذلات والفساتين. أصبحت قطعتا ثياب تكفيان الشخص»، بحسب صاحب «مصبغة برمانا» عادل أبو جودة، لافتاً الى أن «من تبقى من زبائن لا يجلبون إلا بنطلوناً أو قميصاً. البذلات أصبحت ذكرى من الماضي».

 

خلال أكثر من عام، لم تعمل المصابغ إلا خلال فترات محدودة ومتقطعة، ما أدى الى تراجع أعمالها بـ«أكثر من 80%» بحسب عاملين في المجال. ويوضح صاحب مصبغة «بريميوم لاندري» في منطقة عائشة بكار أن «كرتونة علّاقات ملابس تحوي 500 علّاقة كانت تُستهلك خلال 5 أيام فقط. اليوم، تصمد الكرتونة أكثر من شهرين». ويضيف أن «سعر برميل الكلور اليوم 610 دولارات، وهذا وحده كاف لدفع أي مصبغة إلى الإغلاق، إذ من منّا يجني 6 ملايين ليرة في هذه الظروف؟».

 

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا

المصدر: الأخبار
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:02 | 2021-03-05
05:55 | 2021-03-05
07:00 | 2021-03-05
06:56 | 2021-03-05
06:56 | 2021-03-05
06:53 | 2021-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website