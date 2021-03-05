لبنان

صمت أميركي على دعوة الراعي للتدويل.. وباحثون يقللون من فرص تبنيها

Lebanon 24
05-03-2021 | 06:42
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كتب ايلي يوسف في" الشرق الاوسط": شكلت دعوة البطريرك الماروني، بشارة الراعي، إلى «تدويل الأزمة» التي يعيشها لبنان، مادة جدل سياسي كان في غالبيته داخلياً، في حين لم يحظ خارجياً سوى باهتمام محدود أو بعدم اهتمام كلي.

 

وفيما لم تردّ وزارة الخارجية على «الشرق الأوسط» للتعليق على دعوة الراعي، يرى باحثون مختصون في الشأن اللبناني بواشنطن، أنه من المبكر توقع صدور «تعليقات» رسمية من إدارة بايدن، وقد لا يصدر أي تعليق عنها بسبب هامشية الملف اللبناني، فضلاً عن «عدم واقعية الدعوة إلى التدويل».

 

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المصدر: الشرق الأوسط
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