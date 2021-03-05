لبنان

اجتماع بين لجنة بكركي و"حزب الله" الأسبوع المقبل

Lebanon 24
05-03-2021 | 06:45
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تجتمع، مطلع الأسبوع المقبل، لجنة الحوار بين البطريركية المارونية و"حزب الله". وهذا الاجتماع سيكون الأول للجنة بعد التوتر الذي شهدته العلاقة بين الطرفين، وخاصة بعد الخطاب الأخير للبطريرك الماروني بشارة الراعي. وسبق الاجتماع تبادل رسائل بين الطرفين، إضافة إلى لقاءات بقيت بعيدة عن الإعلام. وتضمّ اللجنة: المطران سمير مظلوم والأمير حارس شهاب، والقياديّين في الحزب: محمد الخنسا ومصطفى الحاج علي.
 
المصدر: الاخبار
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