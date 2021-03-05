فوضى دعم المستلزمات الطبية تتفاعل.. والمريض يدفع وحده كلفتها

كتبت هديل فرفور في "الاخبار": لا دليل على نيّة المستشفيات القفز فوق اعتماد «الدولار الصحي» (3900 ليرة للدولار) و«تحرير» القطاع الصحي وفقاً لسعر دولار السوق السوداء، أوضح من الفروقات التي تفرضها هذه المستشفيات على فواتير الاستشفاء للمرضى المضمونين (على اختلاف الجهات الضامنة)، والتي تُقدّر بملايين الليرات.

ولا دليل أوضح على الفوضى العارمة التي تسود هذا القطاع من تقاذف كرة الاتهامات بين الجهات العاملة فيه: المستشفيات تحمّل المسؤولية لشركات المستلزمات الطبية، وهذه الأخيرة ترمي كرة اللهب في ملعب مصرف لبنان. وحده المريض من يحترق أولاً وأخيراً.

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