اطلالة لافتة لسفيرة فرنسا: دعمنا لا يحلّ مكان الإصلاحات الضرورية للتغيير

قالت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو في مقال نشرته "الجمهورية": "أصدقائي اللبنانيين، فرنسا وفيّة. فرنسا عَزمُها ثابت وراسخ. فهي كانت وما زالت وستبقى دوماً هنا، إلى جانبكم. فَليَكُن هذا الثبات، في هذه المرحلة الصعبة، بارقة أمل، ولو أنّه لا يحلّ مكان الإصلاحات الضرورية للتغيير التي تنتظرونها. غير أنّه دليل تعلّقنا بِكُم الذي لا يتزعزع". لقراءة المقال كاملاً