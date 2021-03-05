لبنان

هذه قراءة حزب الله لبيان الحريري

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-03-2021 | 08:30
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تعمد حزب الله عدم الرد على البيان الذي اصدره الرئيس سعد الحريري امس ووجه في بعض فقراته اتهامات للحزب بعرقلة تشكيل الحكومة.

 

وقال مقربون من الحزب "ان حزب الله لم يكن معنيا بالتصعيد مع الحريري، وما يزال، وهو يعمل جديا على محاولة تدوير الزوايا، وليس مسؤولا عن تسريبات اعلامية ساهمت في ارباك المشهد الداخلي".

 

ويضيف المقربون "يبدو ان الحريري  يبحث عن مشكلة أخرى لتبرير تأخره في تأليف الحكومة فاختار حزب الله هذه المرة، من منطلق ان المواجهة معه مربحة اكثر سياسيا وشعبيا".

 

وتابع المقربون من الحزب" ان اتهام اوساط الحريري نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بانه افتعل الاشتباك في حديثه التلفزيوني فهو اتهام غير صحيح لان قاسم قدّم توصيفا للواقع السعودي في الملف الحكومي وليس اتهاما للرئيس المكلف".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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