فضيحة التلقيح بقاعا: تابع

افاد تقرير لم يكشف عنه رسميا ان الضجة التي اثيرت قبل ايام بشأن عمليات تلقيح "الاقارب والاصدقاء" في احد مستشفيات البقاع واستتبعت بقرار من وزارة الصحة بوقف اعتماد المستشفى كمركز للتلقيح، كانت ضجة مقصودة لتحويل الانظار "عما حصل بالفعل".

ويفيد التقرير "ان المستشفى حصل على كميات من اللقاحات خارج المنصة من اجل تلقيح لبنانيين وغير لبنانيين قدموا من الخارج لساعات محدودة واخذوا اللقاح وغادروا. وعندما بدأت تتسرب اخبار ما حصل، كان الحل بتوزيع صور الاقارب والاهل وهم يتلقون اللقاح لافتعال ضجة اعلامية و"تلبيس القصة لجسم المستشفى".