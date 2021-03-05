لبنان

إسرائيل تكشف خريطة سرية لمواقع "حزب الله" في لبنان! (فيديو)

Lebanon 24
05-03-2021 | 10:23
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كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء أمس الخميس، عن خريطة لمواقع تخزين وإطلاق صواريخ "حزب الله" في لبنان.

 

وأجرى غانتس مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، زعم خلالها أن "حزب الله" يتوفر على مئات الآلاف من الصواريخ، مدعيا أن الخريطة تبين "مواقع تمركز القوات البرية لحزب الله ومواقع تخزين الصواريخ، ومكاتب القيادة، ومواقع إطلاق الصواريخ".

EXCLUSIVE: Israeli Defense Minister Benny Gantz shows Fox News a classified target map, revealing Hezbollah missiles amid civilian infrastructure https://t.co/fPisnRjtjs pic.twitter.com/fm4nOQ5yLm

 
 

ونقلت صحيفة "الشرق"، صباح اليوم الجمعة، عن القناة الأميركية، أن غانتس أعطى الخريطة إلى صحفي "فوكس نيوز"، تيري يينغست، من أجل الاطلاع عليها، حين سأله عن عدد الصواريخ التي يتوفر عليها "حزب الله" ، لكن القناة قامت بإخفاء تفاصيل الخريطة، عندما بثت المقابلة.

 

وبسؤال من الصحفي عما إذا كانت الخريطة تمثل "قائمة أهداف بالنسبة للجيش الإسرائيلي في لبنان"، أجاب وزير الدفاع الإسرائيلي، قائلا: نعم. هذه خريطة أهداف. وكل هذه المواقع تم التحقق منها، عملياتيا واستخباراتيا، ونحن مستعدون للقتال، وكل صواريخ حزب الله موجهة نحو أهداف مدنية في إسرائيل، وعمليات إطلاقها تتم من وسط بنى تحتية مدنية.

المصدر: سبوتينك
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