لبنان

لمدّة أسبوع.. وزير التربية يعلن التوقّف عن التدريس كلياً!

Lebanon 24
05-03-2021 | 10:49
A-
A+
Doc-P-799886-637505382912058153.jpg
Doc-P-799886-637505382912058153.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير التربية  والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب، في مؤتمر صحافي، "التوقف كلياً عن التدريس لمدة أسبوع كخطوة أولى وليتحمّل أصحاب الوعود نتيجة التهرب من الوفاء بعهودهم".

وقال: "طالبنا بدعم مالي للأهالي والطلاب ودعم المدارس كي يتقاضى المعلمون رواتبهم، لكن ووجهت كلّ الطلبات بالاستهتار لأنّه للأسف في لبنان التربية ليست أولوية".

وشدّد على أنّ "العام الدراسي يجب ألا يضيع ويجب ألا نخسر التربية، واللقاح يجب أن يكون من حق الجسم التربوي".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:15 | 2021-03-05
11:05 | 2021-03-05
10:59 | 2021-03-05
10:55 | 2021-03-05
10:45 | 2021-03-05
10:35 | 2021-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website