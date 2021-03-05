لبنان

بعد إشكال "سبينس".. تهافت على السلع المدعومة في إحدى التعاونيات! (فيديو)

Lebanon 24
05-03-2021 | 10:59
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بعد الإشكال الذي حصل في أحد فروع "سبينس" أمس بسبب الحصول على الحليب والزيت، يتمّ التداول على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تهافت الناس بشكل كبير على السلع المدعومة في إحدى التعاونيات.
 
 
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