لبنان

بعد ارتفاع كبير بالحالات.. بيان من خلية الأزمة في مخيم الرشيدية

Lebanon 24
05-03-2021 | 11:24
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صدر عن خلية الأزمة الصحية في مخيم الرشيدية البيان التالي:
بعد ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا في المخيم بطريقة تفوق قدرات الطاقم الطبي والإسعافي المتوفر وعجز المستشفيات الخاصة عن استقبال الحالات المصابة بسهولة وحصول بعض الوفيات بعد ان وصل عدد المصابين في المخيم خلال الاسبوع الحالي حسب هيئة الكوارث إلى 60 حالة، فإننا نناشدكم بتحمل مسؤولياتكم الأخلاقية والدينية بتطبيق الحجر لمن هو مخالط لمصابين أو عليه عوارض وعدم مخالطة الآخرين. كما نناشدكم بتطبيق مبدأ التباعد الإجتماعي والاستمرار بغسل الأيدي بالماء والصابون بشكل جيد وارتداء الكمامات لمن اضطر الخروج ووقف زفات الاعراس في الشوارع واقتصار مراسم دفن الموتى وأخذ واجب العزاء على المقبرة فقط. 
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