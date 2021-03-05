بسبب الدولار والوضع المتردي.. مسيرات ووقفات احتجاجية في طرابلس (صور)

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن عددا من المحتجين يجوبون شوارع طرابلس بمسيرات راجلة، وينفذون وقفات احتجاجية، ويشعلون الاطارات أمام منازل عدد من السياسيين ويرددون الهتافات المنددة بهم، وذلك احتجاجا على الغلاء وتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار.