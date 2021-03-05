لبنان

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لضحايا العنف الأسري: لطلب الحماية وتبليغ قوى الامن على 1745

Lebanon 24
05-03-2021 | 11:48
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دعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ضحايا العنف الأسري إلى "رفض العنف وطلب الحماية من خلال الاتصال بقوى الأمن الداخلي على الخط الساخن 1745، بهدف معالجة الشكاوى بأسرع وقت ممكن وبطريقة فعالة، كما باستطاعة أي شاهد او شاهدة على حالة عنف أسري من أطفال وأقرباء وأصدقاء وجيران، أن يبلغ عنها قوى الأمن الداخلي عبر الخط الساخن 1745".

 

وقالت في بيان، "تأتي هذه الدعوة بعد مرور عام على الحجر المنزلي في لبنان نتيجة لتفشي وباء كورونا، حيث رصدت قوى الأمن الداخلي ارتفاعا لامس ال 100% في عدد اتصالات شكاوى العنف الأسري الواردة على الخط الساخن 1745 مقارنة مع العام السابق".

 

وذكرت أن "الخط الساخن يأتي استكمالا لتفعيل تطبيق القانون 293 لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، الذي عدله المجلس النيابي اخيرا، وجعل تدابير الحماية التي ينص عليها أكثر شمولا. ومن أبرز التعديلات المعتمدة تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف الأسري، تضمين أنواع العنف المعاقب عليها العنف الاقتصادي، شمول أمر الحماية الذي يصدر لصالح ضحية العنف الأسري أطفالها البالغين من العمر 13 سنة وما دون، كما بات في القانون الجديد لأي قاصر الحق بأن يطالب بأمر الحماية دون ولي أمره".

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