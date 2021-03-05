درويش: لبنان قادر ان يكون جسر التلاقي بين الاخوة العرب

يمر العالم العربي بمرحلة دقيقة والأزمات القادمة تستدعي وحدة الصف العربي وخفض منسوب الانقسامات والصراعات. ندعو الى وحدة الأشقاء العرب وتخطي الخلافات لتأمين الاستقرار للشعوب العربية ووقف التدخل الخارجي ولبنان قادر ان يكون جسر التلاقي بين الأخوة العرب.