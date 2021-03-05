القاضي مكنّا حدد جلسة استجواب لسلامة في 27 أيار

تبلّغ محامو "متحدون" اليوم قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنّا الذي قضى برد الدفوع الشكلية المقدمة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبتعيين جلسة إستجواب في 7 أيار المقبل، وذلك في الشكوى المقدمة من التحالف والتي تم الإدعاء بموجبها على سلامة بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية والإخلال بالواجبات الوظيفية.