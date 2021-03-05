مؤتمر افتراضي لوزارة الاعلام في يوم المرأة العالمي

تنظم وزارة الإعلام مؤتمرا افتراضيا بعنوان "إعلاميات لبنانيات في زمن الأزمات"، لمناسبة يوم المرأةالعالمي ، برعاية وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد وحضورها، عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل وحتى السابعة مساء.

يشارك في المؤتمر عدد من الإعلاميات اللبنانيات في لبنان والخارج يتحدثن عن مسار عملهن وتجاربهن والتحديات التي تواجهها المرأة العاملة في هذا المجال.

يذكر ان المؤتمر ينقل مباشرة على مواقع التواصل الإجتماعي لوزارة الإعلام:

https://www.facebook.com/ministryinfo.gov.lb

https://twitter.com/ministryinfolb/

https://instagram.com/ministryinfo.gov.lb

وعلى شاشة وموقع تلفزيون لبنان:

www.teleliban.com.lb

https://m.facebook.com/teleLiban